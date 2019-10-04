Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Jeotermal' konulu karikatür yarışması düzenledi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Jeotermal' konulu karikatür yarışması düzenledi

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da uzun zamandır gündemin ilk maddesini oluşturan jeotermalle ilgili bir karikatür yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Jeotermal' konulu karikatür yarışması düzenledi, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da uzun zamandır gündemin ilk maddesini oluşturan jeotermalle ilgili bir karikatür yarışması düzenliyor. 9 yaş üzerindeki amatör-profesyonel tüm katılımcılara açık olun yarışmayla jeotermal sahalarının Aydın'a ve Aydın halkına etkileri, sonuçları gibi konuların sanatçılar eliyle yansıtılması amaçlanıyor.


Yarışmaya başvuruların 11 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. Yarışmayla ilgili jüri değerlendirmesi 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak ve ödül töreni de 22 Ekim'de yapılacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere www.aydin.bel.tr internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.


Amatör-profesyonel tüm karikatürcüleri yarışmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının Aydın'da jeotermal konusuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Jeotermalin hayata etkisini Aydınlıların çok iyi bildiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Fakat bu etkiyi sanatçılarımızın elinden de görmek istiyoruz. Jeotermalle ilgili söylenebilecek birçok sözün yanı sıra karikatürcülerin çizgilerinin de bu konuyu işlemesini bekliyoruz. Onların da bu konuda çizilecek çizgilerinin olduğunu biliyoruz. O yüzden tüm karikatürcülerimizi yarışmamıza davet ediyorum. Özellikle de Oğuz Aral, Turhan Selçuk gibi Türk karikatürünün ağabeylerinin ekollerinin bu konuda çizilecek çok çizgisi olduğunu düşünüyoruz. Gelsinler bu çizgilerini bizimle paylaşsınlar" dedi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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