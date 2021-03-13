Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

13.03.2021 11:38
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor, System.String[]

Durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarlayarak büyük bir tasarruf sağladı.

Durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarlayarak büyük bir tasarruf sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler şantiyelerini bir üretim merkezine dönüştürdü. Durakların yapımına başlayan ekipler bunu yanında uyarı levhalarını kendi imkanları ile yenileyerek büyük bir tasarruf sağladı. Ulaşım Dairesi ekipleri, yol çizgi çalışmalarında kullanılan sistemi de kendi araçlarına göre uyarladı. Özellikle merkez dışındaki güzergahlarda yol güvenliğinin sağlanması için önem arz eden yol çizgileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli çalışmaları ile canlı tutuluyor.

"Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Üretken bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Aydın'a renk katan çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Daha önce deniz yüzeyi temizleme aracı üretmiştik, onun yanına bir de yüzer kepçe ürettik. Trafik levhalarımızı da üretiyoruz duraklarımızı da. Şimdi de sorumluluk alanımız içindeki yolların sarı çizgilerini çeken sistemi kendi aracımıza uyguladık. Bunların tümü aynı zamanda tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Büyükşehir yol çizgi çalışmalarını kendi imkanları ile yapıyor"

Yol çizgi çalışması trafikteki en önemli unsurlardan birisi olduğuna dikkat çeken Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Memiş "Kendi imkanlarımız ile yaptığımı yol çizgi çalışması daha çok mahalle yollarında hizmet vermekte. Mahalle yollarında geceli gündüzlü ışıklandırma olmadığı için çizgi çalışması ile bunları destekleyip, özellikle dalgın sürücülerin ya da karşıdan gelen olduğu zaman yoldan çıkmalarını engelleyecek şekilde bu çizgilerini canlı tutup, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yol ağımız yaklaşık 5 bin km, yol çizgi çalışmasında hizmet alımı ile bu işi yapıyor olsaydık, yaklaşık 3 kat daha fazla ödeyerek bu çalışmayı gerçekleştirmiş olacaktık. Kendi yaptığımız makinemiz ve malzemelerimiz ile yapıyoruz" dedi.

"Duraklarımızın imalatını kendimiz yaparak tasarruf sağlıyoruz"

Aydın'ın sıcak bir iklime sahip olmasından dolayı levhalarda yıpranmanın daha fazla olduğuna dikkat çeken Memiş "Yıpranan levhaları geri dönüşümle tekrardan kaplamalarını yapıp sahada kullanarak 5-6 kat tasarruf sağlıyoruz. Duraklarımızın imalatını da kendimiz yaparak hem malzeme olarak 3 kat tasarruf sağlıyoruz hem de yerine uygulamasını yaparak ve zeminini hazırlayarak toplamda 7-8 kat da buradan tasarruf sağlıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesel imkanlarını halkın hizmeti için daha fazla kullanabilmenin yollarını aramaktayız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizlere destek veriyor ve ondan aldığımız güç ile daha verimli çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei