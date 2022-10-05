Aydın Büyükşehir'den 15 TL'ye Dört Çeşit Yemek - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir'den 15 TL'ye Dört Çeşit Yemek

05.10.2022 18:09

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yerindeki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL’den satmaya başladı. Vatandaşlar durumdan memnun olduklarını söyleyip uzun kuyruklar oluştururken; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yerindeki restoranında dört çeşit yemeği 15 TL'den satmaya başladı. Vatandaşlar durumdan memnun olduklarını söyleyip uzun kuyruklar oluştururken; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni uygulama ile Belediye'nin kentin en işlek yerinde bulunan Havuz Kafe'de dört çeşit yemek 15 TL'den satılmaya başlandı.

Aydınlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Furkan Kaplan: "Yemekler çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi yemeği 15 TL yaptı, yapmasaydı durumumuz kötüydü. Sabah özellikle burada yemek yiyebilmek için az kahvaltı yapıyorum. Evde dört kişiyiz, günde sadece dört ekmek yiyebiliyoruz. Bu yemek sayesinde yeterince protein ve karbonhidrat alabiliyorum. Öğrenci dostu, halk dostu Özlem Başkan'a kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz"

-Gönül Tek: "O kadar mutlu olduk ki. Burada düşük fiyatla yemek verildiğini bilmeden geldim. Yemekler çok lezzetli; böyle dört çeşit yemeği özel günlerimizde bile veremiyoruz. Ekmeğin 4 lira olduğu bir zamanda tek bir öğünün 15 TL olması çok iyi. Öğrenciler için olduğu kadar biz yaşlılar için de biçilmiş kaftan. Karnımız acıktığında ücretsiz Sarı Civciv'le gelip karnımızı doyurabiliriz."

-Huriye Avcı: "Özlem Hanım böyle bir kampanya yapmış. Bugün ilk kez geldik. Çok memnunuz. Ekonominin bu kadar bozuk olduğu bir dönemde öğrencilerimiz, çalışanlarımız için, herkes için çok iyi. Özlem Hanım'a başarılar diliyoruz."

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: DAR GELİRLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Başkan Çerçioğlu, göreve geldiklerinden bu yana 'Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez; çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var' diyerek sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Artık hayat pahalılığı hayatın her alanında kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Çarşı-pazar ateş pahası. İstedik ki emekçi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, vatandaşlarımız kaliteli yemeğe ucuza ulaşabilsin. Dar gelirlinin her zaman yanındayız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir'den 15 TL'ye Dört Çeşit Yemek - Son Dakika

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