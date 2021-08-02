Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal sulama ağını yatırımlarıyla genişletiyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretimi arttıracak ve damla sulamayı teşvik edecek bir çalışma daha gerçekleştiriyor. Kuyucak'ın Yeşildere Mahallesi'nde yapılan çalışmayla suyun tarımsal sulamada daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma ile birlikte yaşanan kuraklık, su kaynaklarının kurumasına, nehir ve barajlarda su seviyelerinin ciddi oranda düşmesiyle sonuçlanıyor. Her yaz etkisini daha fazla hissettiren kuraklık, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Su kaynaklarının azalması çiftçilerin de daha az alanda ekim yapmasına ve hasat sonrasında da yeni bir ürün ekimi konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor. Menderes Nehri'yle sulanan bereketli toprakları ile tarımda öncü bir kent olan Aydın'da tarımsal üretimde suyun daha verimli kullanılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kentin tarımsal sulama altyapısını geliştirmek ve üretimden daha fazla verim alınmasını sağlamak için yeni bir noktada daha çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak İlçesi'nin Yeşildere Mahalle'nde hat yapım işlerine başladı.

Damla sulama teşvik ediliyor

Kestane, elma, kiraz ve çilek üretiminin yapıldığı 1100 dekar arazinin düzenli sulanması için yapılan ve kapalı sistem olarak inşa edilen sulama hattı, ASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla hızla ilerliyor. Suyun daha verimli kullanılması için üreticileri damla sulama sistemi kullanmaya teşvik eden ASKİ ekipleri, damla sulama sistemleri için mevcut olan göletten arazilere ulaştırılan hat boyunca 112 adet sulama prizi ve 112 adet kolektör yapacak. 1.3 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen çalışma ile Aydın çiftçisinin daha fazla üretmesi ve üretirken de suyu daha verimli kullanması hedefleniyor.

"Suyumuzun bir damlasını bile boşa harcamamalıyız"

Aydın'da tarımın geleceği için suyun doğru ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Çiftçimiz daha fazla üretsin ve kazansın diye farklı desteklemelerde bulunuyoruz. Bunlardan biri de sulama suyuna daha kolay ulaşılması ve bunun daha verimli kullanılmasıdır. ASKİ ekiplerimiz aracılığıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle damla sulama sistemi ile sulama yapılması çok önemli. Suyumuzun bir damlasını bile boşa harcamamalıyız. Suyun değerini en iyi anlayacak olan da doğayı tanıyan ve ona en çok değer veren çiftçilerimizdir. Biz büyükşehir olarak, üretimin artmasını ama suyun da verimli kullanılmasını istiyoruz. Bunun için de modern, sürekliliği sağlayacak, kaynakları yok etmeyecek iyi tarım uygulamalarına önem veriyor, çiftçilerimiz de buna teşvik ediyoruz" dedi. - AYDIN