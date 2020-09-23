Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'deki Doğu Gazi Bulvarı'nı baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'deki Doğu Gazi Bulvarı'nı baştan sona yeniledi. Büyükşehir ekipleri Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki Jurnalı Caddesi'nde de yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Planlı ve kimlikli bir kent idealiyle altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sıcak asfalt ve yol düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Atça Jurnalı Caddesi yenileniyor

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki Jurnalı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı. Hızlı ve kalıcı çözümler üreterek ilerlenen çalışmada 5000 metrekarelik yol alanına sıcak asfalt serimi yapılıyor. ürücüler için daha konforlu bir yol oluşturan ekipler, yayalar için de daha geniş ve düzenli kaldırımlar oluşturuyor. Bu kapsamda Jurnalı Caddesi'nde 4 bin metrekare de kaldırım yenilemesi yapılıyor.

Doğu Gazi Bulvarı'nda yol çizgileri de çekildi

Efeler İlçesi'ndeki Doğa Gazi Bulvarı'ndaki çalışmalarda ise sona gelindi. Kalıcı çözümler getirecek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapılan Doğa Gazi Bulvarı'nın ilk olarak altyapısı yenilendi. Yağmur suyu deşarj hattı yenilenen çalışmalarda büyük çaplı borular kullanıldı ve yol üzerindeki ızgaralar genişletildi. Bulvarda yapılan altyapı çalışmasıyla aşırı yağışlarda meydana gelebilecek olası yağmur suyu problemleri kalıcı olarak çözülmüş oldu.

Gidiş dönüş olarak toplam 2 bin 200 metre uzunluğundaki yolu yenileyen Fen İşleri ekipleri, sıcak asfalt seriminin ardından 4 bin 500 metrekarelik kaldırım yenileme ve genişletme çalışması yaptı. Son olarak işaret çizgileri de çizilen yol, çift taraflı olarak ulaşıma açıldı. Bulvardaki değişimden büyük memnuniyet duyan esnaflar ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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