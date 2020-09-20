Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor

Pandemi süreci devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de gerekli tedbirleri arttırarak almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor, System.String[]

Pandemi süreci devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de gerekli tedbirleri arttırarak almaya devam ediyor. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın genelinde hijyen kiti dağıtımı sürdürülüyor.

Son günlerde Türkiye genelinde pandemiden etkilenen hasta sayısında artış görülürken uzmanların maske, mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarını dikkate almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, gerekli önlemleri kararlılıkla almayı sürdürüyor. Özel araçlarla Aydın genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden ekipler araç, işyeri, cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Alınan önlemler bununla da kalmazken Aydın genelinde esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kiti dağıtımı da artırılarak sürdürülüyor.

Diğer taraftan talepte bulunan kamu kurumlarının ve araçlarının yanı sıra üç ilçede kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında taksi ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmaları da artırılarak devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu, "Daha tedbirli olmalıyız"

Vatandaşların sağlığının en öncelikli konu olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve temizliğe dikkat edilmesi konusundaki çağrısını yineledi. Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için bu üç konunun önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreciyle ilgili bütün önlemlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu sürecin atlatılabilmesi için maske, mesafe ve temizlik en önemli konular. Aydın genelinde şimdiye kadar yüz binlerce maske ve hijyen kiti dağıtımı yaptık. Salgına karşı bizlerin aldığı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da özellikle sosyal mesafe kuralına uyması çok önemli. Türkiye genelinde artan vaka sayısıyla birlikte vatandaşlarımızdan bu konuda daha da duyarlı ve tedbirli olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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