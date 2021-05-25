Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Bulvarı'nda yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın değişimine sunduğu katkıdan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda başlattığı hizmet seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin birçok farklı noktasını yenileyen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı'nda çalışmaya başladı. Hafriyat işleminin ardından bölgeye 600 ve 800'lük koruge borular döşenerek yağmur suyu hattı yenilendi. Trafik sakinleştirme projesi kapsamında tek yön uygulamasına geçilen Atatürk Bulvarı'na alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası'nın değişimi ve gelişimi için çalışmaya aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen çalışmalarımızı yerinde inceledik. Altyapı çalışmaları tamamlanan bulvarımızda sıcak asfalt çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Kuşadası'na verdiği değer ve sayısız hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN