Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak'a 43 Milyon Liralık Yatırım Yaptı

Son 5 yıl içerisinde Aydın'ın her ilçesine özel ve ihtiyaçlara yönelik yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında Kuyucak'a 43 milyon liralık yatırım yaptı.

Son 5 yıl içerisinde Aydın'ın her ilçesine özel ve ihtiyaçlara yönelik yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında Kuyucak'a 43 milyon liralık yatırım yaptı.



Her vatandaşa, her mahalleye eşit hizmet ettiklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de yatırımların aynı eşit hizmet anlayışıyla devam edeceğini vurguladı.



İlçede uzun yıllardır yenilenmeyen altyapı için hummalı bir çalışma yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 5 yıl içerisinde 123 kilometrelik hat çalışması yaptı. İlçede 40 yıldan eski ve çoğu ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesiyle başlanan çalışmalar, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapılmasıyla sürdürüldü. İlçenin en büyük mahallerinden Horsunlu, ASKİ'nin yürüttüğü çalışmalarla yakın zamanda kanalizasyon hattına kavuşacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Hastane Caddesi, Yamalak Köprüsü, Yunus Emre Caddesi, Hastane Caddesi, Arif İzgi Caddesi, Feyzullah Caddesi, Horsunlu Okullar Caddesi gibi ilçenin en büyük caddeleri sıcak asfaltla kaplanırken Horsunlu yolu ve Pamukören yolunda da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sadece ilçe merkeziyle de sınırlı kalmayan çalışmalar, ilçenin en ücra mahallerine kadar götürüldü. Geçen 5 yıl içerinde Kuyucak ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 kilometrelik parke ve yol çalışması yapıldı.



Aydın'ın her ilçesine özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu "Kuyucak'ta vatandaşlarımızın iyi su içmeleri için altyapı yenileme çalışmaları yaptık. Kuyucaklı vatandaşlarımız Yamalak Köprüsü'nü her kullandıklarında hayır duası ettiklerini söylüyor. Bunun yanında ilçe merkezi dahil birçok yolu yeniledik, sıcak asfaltla buluşturduk. Aydın'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi, hangi mahallemiz bizden bir talepte bulunduysa hemen yerine getirdik. Sonraki dönemde de bu anlayışımız kesintisiz devam edecek. Kuyucaklı vatandaşlarımız da kendilerine kimin hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Kuyucak çok daha iyi olacak. Destekleri için bütün Kuyucaklı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı