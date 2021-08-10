AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Vatandas odakli ve katilimci belediyecilik anlayisi ile tek tek mahalle ziyaretleri gerçeklestiren Aydin Büyüksehir Belediyesi, "Büyüksehir Sahada" uygulamasiyla yüzlerce mahallede ziyaretler gerçeklestirdi. Büyüksehir bürokratlarinin ayni gün ve saatlerde, es zamanli olarak gerçeklestirdigi ziyaretler ile vatandaslarin görüs, talep ve öneriler tek tek not ediliyor.

649 mahalle ziyaret edildi

Son ziyaretlerin ardindan toplamda 649 mahalleye gerçeklesmis olan ziyaretlerde kentin gelecegine yapilacak olan yatirimlarin vatandaslara birlikte belirleniyor. Yapilacak yatirimlar hakkinda da bilgiler verilerek Büyüksehir Belediyesi ile vatandas isbirligi saglaniyor. Bu toplantilarda vatandaslardan alinan görüs, talep ve öneriler ile birlikte güncellenen ihtiyaçlarda tek tek tespit edilerek ilgili birim yetkilisinden alinan bilgiyle belirli bir is planina dönüstürülüyor.

Vatandaslardan Baskan Çerçioglu'na tesekkür

Hizli ve verimli bir çalisma sistemi ile çözüm odakli gelistirilen bu toplantilardan memnun olan vatandaslar, "Büyüksehir Sahada" projesi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu: Kentimizi birlikte yönetmeye devam edecegiz.

Büyüksehir Sahada uygulamasi ile yüzlerce mahallede binlerce vatandaslar bir araya gelindigi ve sürecin çok olumlu geçtigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Bu toplantilardan çok iyi geri dönüsler aliyoruz. Ekiplerimizin çalismalari takdir topluyor. Katilimci bir yönetim anlayisi ile yatirimlarimizi vatandaslarimizin talepleri, beklentileri ve ihtiyaçlari dogrultusunda sekillendiriyoruz. Kentimizi birlikte yönetmeye devam edecegiz. " ifadelerini kullandi.