Aydın Büyükşehir Belediyesi Malazgirt Meydanı'nda çizgi çalışması yaptı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Meydanı'nda trafiğin sağlıklı akması için yeni çizgi çalışması yapıldı. Meydanda olası kazaların önüne geçmek için de yeni uyarı levhalarıyla trafik işaretleri yerleştirildi.



Aydın genelinde trafiğin sağlıklı akması için çalışmalar yürüten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'deki Malazgirt Meydanı'nda yeni çizgi çalışması yaptı. Meydanda trafiğin güvenli akması ve trafiği aksatacak şekilde araç park edilmesinin önüne geçmek için yapılan çizgi çalışmasıyla meydandaki trafik akışı daha sağlıklı hale getirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğine özel önem verdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde trafiğin güvenli bir şekilde akması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN