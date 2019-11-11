Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesindeki çalışmalarını daha da artırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesindeki çalışmalarını daha da artırdı.


Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli'de devam etmekte olan ve Yıldıztepe Mahallesi'nde Muammer Hastepe Caddesi üzerindeki koşu yolunda yapılacak çalışmaları inceledi.


Nazilli'ye bağlı Zafer ve İstiklal mahallerinin muhtarlarıyla da bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi bürokratları muhtarların taleplerini dinledi. Bunun yanında Güzelköy ve Dallıca mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile ASKİ tarafından koordineli yürütülen çalışmalar da yerinde incelendi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu ve hizmetlerle ilgili sürekli bilgilendirdiklerini ifade eden muhtarlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Yıldıztepe, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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