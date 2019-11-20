Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki çalışmalarında hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli'de çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.



Kırsal mahallelerde yaşanan su sorunlarını birer birer ortadan kaldıran Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Nazilli'ye bağlı Ketenova Mahallesi'nde 3 bin 100 metre hat döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çekilen 1.600 metrelik isale hattı ile yeni kazılan su pınarlarından gelen iyi suyun depolara taşınması sağlanırken, 1.500 metre de mahalle içi içme suyu hattı döşemesi yapıldı.



İlave ve yenileme çalışmaları ile hem daha sağlıklı hem de sorunsuz içme suyuna kavuştuklarını söyleyen Ketenova Mahalle Muhtarı İsmail Güler, "Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Muhtarlar toplantısında Özlem Hanım ve büyükşehir bürokratlarına isteklerimizi söylemiştik. Anında müdahale edildi ve ASKİ ekipleri tarafından mahallemizde çalışmalar başlatıldı. Daha önce de 4 noktada kaynak sularımız çıkarılmıştı" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında ise Nazilli Çobanlar Mahallesi ile Sultanhisar Demirhan Mahallesi arası 4 kilometre, Nazilli Kavacık Mahallesi ile Yaylapınar Mahallesi arasında ise 4.8 kilometre yol onarım çalışması gerçekleştirildi. Genişletme ve iyileştirme yapılan yollarda asfalt kaplama çalışması yapılacak. Geçen yıl Nazilli Yaylapınar Mahallesi ile Çobanlar Mahallesi arasındaki 4.6 kilometrelik bağlantı yolunu asfalt ile buluşturan ekipler, Yaylapınar Mahalesi ile İzmir hududu arasında bulunan 8 kilometre uzunluğundaki yolda da onarım çalışması gerçekleştirdi. Greyder ve dozer gibi iş makineleri ile genişletilen yayla yolunda asfalt kaplama çalışması yapılacak.



Yaylapınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 71 yaşındaki Nermin Başoğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemizde yapılan çalışmalardan çok memnunum. Nazilli'nin zirvesinde böyle bir yolu yaptığı için Özlem Başkan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah başarılarını daim etsin. Buraya yapılan iş Yaylapınar ve çevresinde yaşayan çiftçiler için büyük bir hizmettir" şeklinde konuştu. - AYDIN