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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yol seferberliği

9 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yol seferberliği başlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yol seferberliği, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yol seferberliği başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni döneme hızlı başladı. Asfaltlama sezonunun açılması ile birlikte Aydın'ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Nazilli'de de çalışmalara devam ediliyor. Nazilli Dereağzı'nda yapılan çalışmada derenin üzeri kapatılıyor. Birkaç hafta içerisinde bitirilecek olan çalışmanın ardından mevcut yol da genişletilmiş olacak.

Diğer taraftan Nazilli'de Namık Kemal Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Nazilli Yaylapınar yayla yolu, Nazilli Kavacık yayla yolu, Nazilli Kavacık Yaylapınar bağlantı yolunda da onarım ve genişletme çalışmaları yapılarak asfalta hazırlıkları tamamlanacak. Nazilli'de toplam 16 km yol onarım ve genişletme çalışması yapıldığı belirtildi.

Başkan Çerçioğlu Aydın genelinde çalışmalara aynı hızda devam edeceklerini belirterek "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına da ağırlık verdik. Aydın genelinde yapılmamış yol bırakmayacağız" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Özlem Çerçioğlu, Nazilli, Aydın, Güncel
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