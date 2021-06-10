Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Afet Bölgesine Anında Müdahale - Son Dakika

Nazilli ilçesinde ögle saatlerinde aniden bastiran saganak yagmur, Yesil Mahalle'de su baskinina yol açti.

Kisa sürede etkili olan saganak yagisla DSI sorumlulugundaki kuru dere yataklarindan gelen yagmur sulari, sulama kanalinda olusan tikanma nedeniyle tasarak Yesil Mahalle'deki Egriboyun Mezarligi'nin etrafindaki yollarda ve bahçelerde taskinlara neden oldu.

Aydin Büyüksehir Belediyesi ASKI, Fen Isleri, Çevre Koruma ve Itfaiye ekipleri ile Nazilli Belediyesi Fen Isleri ekiplerinin isbirligi ile çalisma baslatilan çalismalarla su baskinin yol açtigi çamur birikintileri kaldirildi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun talimatiyla seferber olan ekipler yollarda temizlik çalismasi yaparak kisa sürede hayatin normale dönmesini sagladi. Nazilli Belediye Baskani Kürsat Engin Özcan, ASKI Genel Müdürü Hakan Olgaç ve Yesil Mahalle Muhtari Senol Öztürk olay yerinde inceleme yaparak yapilan çalismalari yakindan takip etti.