Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ASTİS'e 12 milyon liralık yatırım
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ASTİS'e 12 milyon liralık yatırım

2 saat önce

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'nde (ASTİS) yağmur suyu hattı çalışmasına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ASTİS'e 12 milyon liralık yatırım, System.String[]

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'nde (ASTİS) yağmur suyu hattı çalışmasına başlandı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başlattığı çalışmalar için ihale geçtiğimiz aylarda yapılmış ve sözleşmesi eylül ayı başında imzalanmıştı. Toplam 12 milyon liralık yatırım yapılacak olan bölgede şiddetli yağışlarda yaşanan sıkıntılar tarih olacak.


Çalışmalar kapsamında 450 metre menfez, 7 bin 300 metre beton boru hattı ve 300'den fazla yağmur suyu mazgalı yapılacak. Yağmur suyu hattının kısa sürede bitirilip hizmete alınması planlanıyor. - AYDIN

Aydın, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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