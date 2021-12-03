AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ATA TOHUMLARINDAN KIŞLIK SEBZE ŞENLİĞİ - Son Dakika
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ATA TOHUMLARINDAN KIŞLIK SEBZE ŞENLİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ATA TOHUMLARINDAN KIŞLIK SEBZE ŞENLİĞİ

03.12.2021 00:13

Tarimsal üretimde Ata Tohumlarinin gelecek nesillere aktarilmasina ve kullaniminin artirilmasina öncülük eden Aydin Büyüksehir Belediyesi kislik sebze fidelerinden dagitmaya basladi.

Tarimsal üretimde Ata Tohumlarinin gelecek nesillere aktarilmasina ve kullaniminin artirilmasina öncülük eden Aydin Büyüksehir Belediyesi kislik sebze fidelerinden dagitmaya basladi. Dagitimi yapilan karnabahar, brokoli, lahana ve marul fidanlarini alan vatandaslar bu projeye öncülük ettigi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Simdiye kadar mevsime uygun olarak her yil 3 milyon fide dagitimi yapilirken kis aylarinin gelmesiyle birlikte Atatürk Kent Meydani'nda düzenlenen kislik sebze fidesi dagitimina Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskanvekilleri Evrim Karakoz ve Baris Altintas da katildi. "Fide Üretici Belgesi"ne de sahip olan Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin dagittigi fidelerden alan vatandaslarin bazilari fideleri evlerinin balkonunda yetistirecegini söylerken bazilari da bahçelerini degerlendireceklerini belirtti.

Fide dagitimi etkinliginde konusan Aydin Büyüksehir Belediye Baskanvekili Baris Altintas "Bugün Ata Tohumlarindan elde edilen 100 bin adet kislik sebze fidesini vatandaslarimizla bulusturuyoruz. Bu fideleri dagitarak bir nebze de vatandaslarimizin mutfaklarina destek oluyoruz. Fidelerin Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu adina tüm Aydin'a hayirli olmasini diliyorum" dedi.

'Ata Tohumlarimizi var etmek çok önemli'

Vatandaslar ise dagitimdan dolayi çok mutlu olduklarini söyleyip "Büyüksehrimizin bu hizmetinden dolayi çok mutluyuz. Yerel tohumlarin gelecek nesillere kalmasi çok önemli. Büyüksehrimizin bu yönde desteklemesi çok önemli. Ata Tohumlarinin dagitilmasi insanogluna güzel bir hizmet. Tarim ürünlerimizi üretmek, Ata Tohumlarimizi var etmek çok önemli. Bu sebzelerden tohum alip önümüzdeki yillarda da dikecegiz" ifadelerini kullandi.

Ithal tohumlarin büyük çogunlugunun ikinci yil ürün vermediginin altini çizen bir vatandas ise "Fakat bizim yerli tohumumuzu her yil dikebiliyoruz. Ithal tohumlari genetigiyle oynandigi için sagliga da zararli. Bu sebeple yerli tohumun olmasi bizim için çok çok önemli. Kendimiz yetistirelim, kendimiz yiyelim. Özlem Baskanimiza çok tesekkür ediyoruz" dedi.

'Diger tohumlardan memnun degiliz'

Bir baska vatandas ise "Uzakta oturuyorum, dagitim yapilacagini duyunca kosa kosa geldim. Bizler bu fideleri dikerek, bu döngüyü sürdürerek çocuklarimiza, torunlarimiza birakacagiz. Diger tohumlardan memnun degiliz. Önemli olan bunlari çogaltmak ve halkimiz faydalansin diye herkese dagitmak ve sonrasinda da çocuklarimiza birakmak. Yani üretimi bitirmek için degil ilerletmek için yapacagim. Bizler çok dogal gidalar tüketerek büyüdük, torunlarimizin da ayni ortamda büyümelerini istiyoruz. Ata Tohumlarina bizler sahip çikmazsak kimse çikmaz. Bu konulara hassasiyet gösterdigi için Özlem Hanim'a çok tesekkür ederiz" seklinde konustu.

Kaynak: Habermetre
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