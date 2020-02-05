Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçe merkezinde bazı billboardlarda jeotermallerle ilgili paylaşılan görseller üzerine kamuoyu açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçe merkezinde bazı billboardlarda jeotermallerle ilgili paylaşılan görseller üzerine kamuoyu açıklaması yaptı. Paylaşılan görsellerin billboardları işleten 3. Şahıslar tarafından kaldırıldığı belirtilen açıklamada "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin jeotermallerle ilgili görüşleri nettir" denildi.


Konuyla ilgili 'Kamuoyuna Duyuru' başlaığı ile yapılan açıklamada "Efeler ilçemizde 3. şahıslar tarafından işletilmekte olan billboardların bazılarında bugün jeotermallerle ilgili çeşitli görseller yer almıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin jeotermaller konusundaki görüşleri nettir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bu konuda hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet billboardların işletmesini yapan ilgili firmaya iletilmiştir. Görseller de billboardları işleten ilgili firma tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:00:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyu açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]