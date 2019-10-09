Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'kötü koku' açıklaması
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'kötü koku' açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'kötü koku' açıklaması

1 saat önce

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili şekilde hissedilen ve vatandaşları rahatsız eden kötü koku olayı ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıklama yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'kötü koku' açıklaması, System.String[]

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili şekilde hissedilen ve vatandaşları rahatsız eden kötü koku olayı ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıklama yapıldı. Kötü kokunun iddia edildiği gibi Zindan Deresi'ndeki çöp yangını ile ilgili ilgisi olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, "Bu yangın da anında söndürülmüştür. Meydana gelen gaz kokusunun bu yangınla bir ilgisi yoktur" dedi.


Konuyla ilgili Büyükşehir Beleidyesi'ne ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özlem Çerçioğlu "Şehir merkezimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak hissettiği kokuyla ilgili olarak saat 20.15'ten itibaren iletişim merkezimize bir çok ihbar gelmiştir. Şikayetler üzerine İtfaiye Daire Başkanlığımızca verilen bilgiye göre kokuya sebep olacak bir yangın tespit edilmemiştir. Saat 21: 30 civarlarında Zindan Deresi yakınlarında küçük bir alanda ot ve inşaat artığı tutuştuğu tespit edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Hissedilen gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla bir ilgisi yoktur.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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