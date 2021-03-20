Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden patates ve soğan üreticisine destek - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticiyi destekliyor. Üreticilere destek olmak için satın alınan soğan ve patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu böylelikle hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını ifade etti.

Aydınlı üreticiyi her fırsatta desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Bir tarafta üreticimiz ürünlerini satmakta zorlanıyor bir tarafta ise aileler geçim derdine düşmüş durumda. Biz de geçen yıllarda olduğu gibi üreticimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, kimse soğuktan üşümez; çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var" şeklinde konuştu.

Üreticiler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti. Uzun yıllardır devam eden uygulamayla şimdiye kadar patates, soğan, portakal, nar, erik, çilek, mandalina ve bamya üreticilerinin tarlalarında kalan ürünleri satın alınmış ve Aydın genelinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştı. - AYDIN