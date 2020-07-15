Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sahil temizliği - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sahil temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası'nda son dönemde denizde ve sahillerde yaptığı çalışmalarla 4.2 ton atık topladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası'nda son dönemde denizde ve sahillerde yaptığı çalışmalarla 4.2 ton atık topladı.

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Ekipler, koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sahillere gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistlerin temiz ortamda denize girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sahillerde personel tarafından, denizde de deniz yüzeyi temizleme araçlarıyla yapılan temizlik çalışmalarından toplanan atıklar ise bertaraf sahalarına taşınıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çevrenin her daim temiz olması için 24 saat esasına göre çalıştığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Doğaya sunabileceğimiz en önemli katkı onu hiç kirletmemektir. Turizmin beşiği Aydın'da temiz denizimiz turizm için önemli bir katkı sunuyor. Çevremizi özellikle de denizimizi temiz tutarak turizmimizi daha da güçlendirebiliriz. Bu sebeple vatandaşlarımızı çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi. - AYDIN

Denizcilik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sahil temizliği - Son Dakika
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