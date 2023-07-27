Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar

27.07.2023 17:26

Sıcaklıkların artmasıyla alt yapılardaki düzenli temizliğin yapılmaması ve atıksu arıtma konusunda yeterli özenin gösterilmemesi, kötü kokulara neden olabiliyor. Aydın'da vatandaş kanalizasyondan gelen kötü kokudan şikayetçi. Konuyu Belediyeye ileten halkın aldığı hizmet ise oldukça sıra dışı. Kötü kokudan rahatsız olan halkın şikayeti üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki ilçesindeki rögarları kontrol etti. Kokuyu engellemek isteyen ASKİ ekipleri kalıcı çözüm yerine, kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı. Belediye ekiplerinin ilginç yöntemi sorunu çözmek bir yana görüntü kirliliğine de neden oldu. Özellikle yaz aylarında yollarda yürüyemediklerini dile getiren halk Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dan acil kalıcı bir çözüm bekliyor.

Sıcaklıkların artmasıyla alt yapılardaki düzenli temizliğin yapılmaması ve atıksu arıtma konusunda yeterli özenin gösterilmemesi, kötü kokulara neden olabiliyor. Aydın'da vatandaş kanalizasyondan gelen kötü kokudan şikayetçi. Konuyu, Belediyeye ileten halkın aldığı hizmet ise oldukça sıra dışı.

ÇUVALLI ÖNLEM

Kötü kokudan rahatsız olan halkın şikayeti üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti. Kokuyu engellemek isteyen ASKİ ekipleri kalıcı çözüm yerine, kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı.

ÇÖZÜM HALKI SİNİRLENDİRDİ

Belediye ekiplerinin ilginç yöntemi sorunu çözmek bir yana görüntü kirliliğine de neden oldu. Özellikle yaz aylarında yollarda yürüyemediklerini dile getiren halk Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dan acil kalıcı bir çözüm bekliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar

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