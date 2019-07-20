Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Yaz Konserleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Yaz Konserleri başladı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Yaz Konserleri başladı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri başladı. İlk konser Davutlar Sahil Atakent Pazar Yeri önünde gerçekleştirilirken konseri yüzlerce Kuşadalı izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahneye çıktığı gecede sevilen şarkılar ve türküler seslendirildi.

Bir sonraki konser 20 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Güzelçamlı Panionion Plajı'nda gerçekleştirilecek. Temmuz programındaki diğer konserler 23 Temmuz'da Didim Orman Kampı'nda, 26 Temmuz'da Güzelçamlı Demokrasi Meydanı'nda ve 30 Temmuz'da Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenecek. Konserler saat 20.30'da başlayacak.

Kuşadalılar kendilerine müzik dolu bir akşam yaşattığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı Afrodisyas'ın "İstiklal Caddesi" gün yüzüne çıkarılıyor Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Yaz Konserleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]