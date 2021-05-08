Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor

08.05.2021 15:04
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kuraklık yaşanması ihtimaline karşılık Aydın genelinde önlemler almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kuraklık yaşanması ihtimaline karşılık Aydın genelinde önlemler almaya devam ediyor.

Karpuzlu'nun ve Aydın'ın en büyük kırsal mahallesi olan Tekeler Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler yaklaşık 1 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Bir terfi istasyonu da inşa edilen mahallenin yolunu genişletme çalışmaları ise devam ediyor. Mahalle muhtarı Ersin Erçetin mahallelilerin ve kendisinin yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhtar Ersin Erçetin geçen yıl da Yahşiler Mahallesi sınırında bir sondaj çalışması yapıldığını hatırlatırken, "Buradan 192 metreden temiz, berrak ve içilebilir suyu elde etmiştik. Bunu depomuza aktardık. Hane sayımızın da çok olmasından dolayı daha köklü bir çözüm için bir çalışma daha yaptık. Bu kez Gölcük Mahallemizde iki adet sondaj çalışması daha yaptık. Buradan da güzel su elde ettik. ASKİ ekipleri suyu Gölcük'ten İsale hattı ile terfi istasyonuna, buradan da Tekeler Mahallesi deposuna aktardı." dedi. Bağlantıların yapılıp suyun mahallenin şebeke hattına aktarıldığını belirten Erçetin "Burada önceliğimiz 150 hanemizin su ihtiyacını gidermek, geri kalan suyu da depomuza aktararak tüm vatandaşlarımıza sunmak. Bu konuda Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mahallenin yolunda da çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erçetin, "Yolumuz uçak indirilebilecek kadar genişletildi. Tabiri caizse havaalanı gibi bir yolumuz oluyor. Yol Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanma planına da alındı. Yolumuzu asfaltlayıp en kısa zamanda kullanıma açacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi Alanya maçının tekrarlanması için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, yine ret cevabı aldı Alanya maçının tekrarlanması için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, yine ret cevabı aldı Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:29 Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak
15:26 Bir vatandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
15:18 Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi
15:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi
15:14 Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı
15:11 Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı
15:09 Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell         
15:47
Önce kuyuya itti, sonra ateş ederek öldürdü! Alacak verecek meselesi cinayetle bitti Önce kuyuya itti, sonra ateş ederek öldürdü! Alacak verecek meselesi cinayetle bitti         
15:43
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
12:02
Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı         
11:03
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 16:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement