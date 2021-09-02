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Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti

02.09.2021 10:47
Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını verimli değerlendirebilmeleri için açtığı yüzme kurslarında onlarca çocuk yüzme öğrendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını verimli değerlendirebilmeleri için açtığı yüzme kurslarında onlarca çocuk yüzme öğrendi.

Kursu bitirip sertifikalarını alan çocuklar pandemi tedbirlerinin ardından düzenlenen kursların kendilerine çok iyi geldiğini belirtip, yaşıtlarıyla kaynaşıp sosyalleşmelerini ve yüzme öğrenmelerini sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yüzmeyi uzman eğitmenler eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Açık Yüzme Havuzu'nda verilen kursta öğrendiğini belirten kursiyerlerden İsmail Aktaş "Benim için çok iyi oldu. Okul olmadığından vaktimi burada değerlendirdim. Az önce diğer saatlerdeki kurslara gelen iki arkadaşımla tanıştım. Farklı yerlerde otursak da burada kısa süreli arkadaş olduk. Burada yüzerek beraber bir etkinlik yapmış olduk" şeklinde konuştu.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren kursiyerlerden Gülser Menengeç "Burada çok güzel vakit geçirdik. Ödül almak da ayrıca güzel oldu. Yüzmenin büyük bir kısmını ve teknikleri burada öğrendim. Artık çok iyi bir şekilde yüzebiliyorum. Burada 4-5 arkadaşım oldu, onlarla kurs dışında da buluşuyoruz. Beni burası çok sosyalleştirdi. Benim için her bakımdan çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Yüzmeyi çok sevdiğini ve kurs öncesinde az da olsa yüzme bildiğini söyleyen kursiyerlerden Irmak Pektaş, "Ailem de buraya gelmemden çok memnun kaldı, ben de çok eğlendim. Benim için çok iyi oldu. Başkan Özlem Çerçioğlu'na bu kursu açtığı için teşekkür ederim" dedi. İki kızını da yüzme kurslarına gönderen Pektaş'ın annesi Gülistan Pektaş ise "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na böylesi kurslara öncelik verdiği için teşekkür ediyoruz. Böylesi etkinlikler onları hem fiziken hem de beyin olarak gelişmelerini sağlıyor. Evde sürekli yatmak yerine buraya geldikleri için daha zindeler. Sürekli etkinlik halindeler. Sosyalleştiler, çevreleri gelişti" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden Merve Türkmensoy, Aydın'a yeni taşındıklarını söylerken "Pandemide çok sıkılmışlardı, kurs çok çok iyi oldu bizim için. Özellikle buradaki yeni arkadaş çevresi çok iyi oldu. Yüzmeyi çok güzel öğrendi. Okullar kapalıyken düzenli bir şekilde spora gidip gelebildi. Biz de Aydın'ı yeni tanıyoruz. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı tüm etkinliklere seve seve katılırız" dedi. Türkmensoy'un kızı Ecrin Türkmensoy ise duygularını "Bu kursa gelmeden önce de yüzmeyi çok seviyordum. Aydın'a ilk taşındığımızda çok sıkılıyordum, hiç arkadaşım yoktu. Böyle bir yüzme kursu açıldığını duyunca hemen yazıldım. Sıcaklardan çok bunalıyordum, yüzme kursu bunun için de çok iyi oldu. Yeni arkadaşlar edindim, çevrem büyüdü" sözleriyle ifade etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti
Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti
Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti
Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yüzme, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyesi onlarca çocuğa yüzme öğretti - Son Dakika Spor


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