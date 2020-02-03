Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Aydın genelinde çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Söke'de yeni bir çalışma başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın genelinde çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Söke'de yeni bir çalışma başlattı.


ASKİ ekipleri tarafından Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde başlanan içme suyu altyapı yenileme çalışması kapsamında 2 bin 500 metrelik şebeke hattı yenileniyor. Yapılacak olan çalışmalarda 170 adet cadde üzerindeki abone bağlantıları da değiştirilecek. Polietilen boru kullanılarak yapılan çalışmayla yenilenen içme suyu şebeke hattıyla uzun yıllar halkımıza sorunsuz ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması planlanıyor.


Çalışmalar bitirildiğinde mahallede sıcak asfalt çalışması da yapılacak. Mahallenin uzun yıllar kullanılacak bir altyapıya kavuşturulacağının müjdesini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın Söke'ye hayırlı olmasını dilerken mahalleliler de yapılan çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın, ASKİ, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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