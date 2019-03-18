Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri Atalarına Götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri Atalarına Götürdü

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretine Söke'de yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri Atalarına Götürdü, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretine Söke'de yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Şehitliği ziyaret etmek isteyen Sökeliler için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs tahsis edildi. Şehitliği ziyaret eden Sökeliler aynı zamanda tarihi yarımadayı gezerek duygu dolu dakikalar yaşadı.

Aydınlıların şehitlerini ziyaret etmek ve yad etmek için ziyaret ettikleri şehitlikte Sökeli vatandaşlara rehberler tarafından tarihi sahnelerin yaşandığı savaşın gidişatı anlatıldı.

Şehitlerine ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen ve büyük çoğunluğu ilk şehitliğe gelen Sökeliler kendilerine bu imkanı sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı İlber Ortaylı'nın Buket Aydın'ı Azarladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:20:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sökelileri Atalarına Götürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]