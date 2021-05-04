Aydın Büyükşehir Belediyesi su altı drone'u üretti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi su altı drone'u üretti

AYDIN - Su altı yaşamını yakında takip etmek için bir proje geliştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi, kendi imkanlarını kullanarak su altı drone imal etti. Deniz, baraj, göl ve duran sularda kullanılacak olan drone, dalgıç görevini üstlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretken belediyecilik anlayışı ve ekolojik yaşam için temiz çevre hedefiyle çalışmalarını hızla sürdürüyor. Dağları, ovaları, gölleri, nehirleri ve denizi ile Ege'nin tüm güzelliklerini içinde barındıran Aydın'ı korumak için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kendi ürettiği araçlarla bu projeleri daha ekonomik ve işlevsel hale getiriyor.

Su altı canlılığı yakından takip edilecek

ABB Denizcilik Dairesi personelleri bu üretkenlik anlayışıyla güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeni gelişmeler ışığında projeler üretiyor. Teknolojinin sunduğu imkanlarla denizcilik bilgilerini bir araya getiren ekipler, önceki yıllarda deniz temizleme aracı üretmişti. Ardından yüzer kepçe imal ederek çalışmalarını sürdüren Denizcilik Dairesi ekipleri, şimdi de su altı drone imal etti.

Dalgıçların su altında geçirdikleri sürenin ve inebildikleri derinliğin sınırlı olmasından dolayı, su altı dronu ile daha uzun sürelerde ve derinliklerde inceleme yapılacak. Su altındaki kirliliğin kontrolü, doğal yaşamın takibi ve arama-kurtarma çalışmalarında da bu aracın önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Kuşadası'nda dalış turizmini canlandırmak amacıyla önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi batırılan Airbus A300 uçak batığının çevresinde testleri yapılan su altı dronu, dalgıçlardan tam not aldı.

Su altı drone sınırları aşacak

Denizcilerin günümüz teknolojisini yakından takip ettiğini, bu tür sualtı droneları ve robotları artık denizciler için vazgeçilmez araçlar haline geldiğini belirten ABB Denizcilik Dairesi personeli dalgıç Hasan Seren, "Biz dalgıçların su altındaki derinlik ve buna bağlı olarak deniz altında kalış süresi sınırlı olmasından dolayı, su altı droneları ve robotları ulaşamadığımız yerlerde bizlere yardımcı olurlar. Bu aracın temel görevi su altı kirliliğinin kontrolüdür. Turizmi geliştirmek amaçlı batırdığımız Airbus A300 uçak batığımız var, oradaki canlılığı gözlemlemek, su altı habitatını incelemek, aramalarda ve inemediğimiz derinliklerde de bizlere yardımcı olması için bu aracı kullanıyoruz" dedi.

Barajlar, göller ve duran sularda da kullanılacak

Deniz dışındaki sularda da çalışma yapacaklarını belirten Hasan Seren, "Deniz dışında da aynı zamanda iç sularda da bizlere yardımcı oluyor. Barajlar, göller ve duran sularda etkili bir şekilde su altından görüntü almamızı sağlıyor. Maksimum 60 metre derinlikte 2 saat boyunca kayıt alabiliyor." şeklinde konuştu.

"Başkanımız Özlem Çerçioğlu desteklerini hiç esirgemedi"

Dronun yapım aşamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan aldıkları destekle projeyi kısa sürede hayata geçirdiklerini belirten Dalgıç Hasan Seren, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu konuda bize çok yardımcı oldu ve desteklerini hiç esirgemedi. Önümüze gelen her türlü engeli aştık ve sonunda da su altı dronemuzu kullanıma sunduk" ifadelerini kullandı.