Aydın Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin dikkatini uyarı işaretlerine çekti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma araçlarının yolcu indirme bindirme esnasında trafiği yavaşlatmasının önüne geçmek ve engelli araç park alanlarını belirginleştirmek için yatay trafik işaretlemeleri yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, duraklarda yatay trafik işaretlemeleri yaparak toplu taşıma araçlarının daha rahat ve güvenli şekilde yolcu indirip bindirme yapmalarını sağladı. Özellikle ana arterlerde yer alan duraklarda yapılan çalışma ile toplu taşıma araçlarının duraklarda yolcu indirme ve bindirme esnasında trafik akışının hızlanmasına yardımcı olacak. Ayrıca maviye boyayarak yapılan durak işaretlemeleri ile sivil araçların, durak alanlarına park etmemesi konusunda daha hassas davrandığı görüldü.

Engelli araç park yerleri hazır

Duraklara yapılan işaretleme çalışmalarında ayrıca engelli araç park yerleri de ayrıldı. Ana arterlerdeki yatay işaretlemelerin yanı sıra uyarı levhaları da yerleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri sürücülere uyarılarda da bulundu. Özellikle engelli araç park yerlerine, araç park edilmemesi ve bu yerlerin etrafında rahat geçiş alanları bırakılması konusuna dikkat çekildi. Duraklarda işaretleme yapılan yerlerin giriş bölümlerine yerleştirilen dubaların ezilmemesi de bir başka dikkat çekilen konu oldu. Toplu taşıma araçlarının büyüklüğü göz önüne alındığında durakta boyalı alana girişte bir mesafe ihtiyacı bulunduğu özellikle belirtildi.

Başkan Çerçioğlu, "Sürücülerin kurallara riayet etmesi gerekiyor"

Vatandaşların durak bölgelerine ve özellikle engelli araç alanlarına park etmemesi konusunda vatandaşları uyaran Başkan Çerçioğlu, "Trafik akışının daha sağlıklı ilerlemesi için sürücülerin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının duraklarına park edilmemesi trafik akışını hızlandıracaktır. Ayrıca engelli araç park alanlarına sürücülerin yüksek hassasiyet göstermesi lazım" dedi. - AYDIN