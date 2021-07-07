Aydın Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için seferber oldu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, daha emniyetli bir trafik akışının sağlanması için bir yandan yol yapım çalışmalarına devam ederken bir yandan da sorumluluk alanındaki tüm yollarda trafik işaretlemelerini yenilenmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını daha güvenli hale getirmek ve vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak için kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte eş zamanlı olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince de, yollardaki trafik işaretlemeleri ve uyarı levhaları düzenli olarak yenilenip emniyetli bir trafik akışı sağlanıyor.

Büyükşehir kendi üretiyor ve tasarruf sağlıyor

Bu kapsamda yol güzergahlarındaki çizgiler, yaya geçitleri, kasisler, levhalar ve işaretlemeleri görünür kılmak için çalışan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, üretken bir anlayış ile bekleme durakları ve uyarı levhalarını kendi imal ederken, yol çizgilerini yenileyen boyama işlemini de kendi araçlarına göre uyarladığı hızlı ve pratik bir sistemle yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağındaki yaklaşık 5 bin km uzunluğundaki hatta yapılan hizmetler böylelikle büyük bir tasarruf sağlanarak hayata geçiriliyor.

Trafik kuralları her zaman belirgin tutuluyor

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sorumluluk ağında bulunan yollarda; yayalar ve sürücülerde farkındalığı artırmak için okul önü ve civarında bulunan yaya geçitlerinin inşası, yaya ikonlarının yenilenmesi; durak sınırları, engelli araç yerlerinin belirginleştirilmesi, geceleri sürüş güvenliğini arttıran yol kenar dikmeleri, yatay ve düşey trafik uyarı işaretlemeleri; kör nokta, yol kesişim ve kavşaklara trafik güvenlik aynalarını yerleştirilmesi çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Sürücülerin engelli park yerleri konusunda hassas ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz"

Kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uyulması, yaya geçitleri ve park yerleri konularına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Trafik kazalarının bir kısmı trafik işaretlemelerine dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. Ekiplerimiz uyarı levhaları ve işaretlemelerini düzenli olarak yeniliyorlar. Sürücülerin de daha dikkatli olmalarını ve trafik işaretlemelerine uymaları gerekiyor. Bu noktada sürücülerden özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde ve engelli park yerleri konusunda hassas ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi. - AYDIN