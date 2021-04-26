Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor

26.04.2021 13:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelmek isteyen kadınlara her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelmek isteyen kadınlara her türlü desteği vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından nitelikli ürün elde edip ekonomiye kazandırmak isteyen ve pilot projesini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sunan Bihter Ekener'e de fide desteklemesinde bulundu.

2015 yılından bu yana Ata Tohumlarından elde edilen tohumları ve fideleri vatandaşlarla buluşturarak yok olmalarının önüne geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da bu tohumlarla nitelikli ürün üretmek isteyen kadın üreticilerin yolunu aydınlatıyor. Ata Tohumlarından nitelikle ürün almak isteyen Söke ilçesinden Bihter Ekener de desteklenen kadınlardan bir tanesi oldu. Pilot projesini Başkan Çerçioğlu'na sunan ve projesi onaylanan Ekener, Ata Tohumlarından elde edilen fidelerini teslim aldı.

Kendisine ait toprağı Ata Tohumlarıyla değerlendirmek isteyen Ekener, çiftçi bir aileden geldiğini ve son üç senedir kendi yiyeceğini ürettiğini söyledi. Ekener, "Uzun yıllar İstanbul'da kurumsal hayatta çalıştıktan sonra bir şekilde Ege beni çağırdı ve ben de geri geldim. Katma değerli bir ürün yetiştirme planım var. Bu yıl Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan bir ricada bulundum. Bununla ilgili de kendisi beni destekledi ve fidelerime kavuştum" dedi.

Bu yıl Aydın'ın yerel değerlerinden olan Bozdoğan acı biberini yetiştirip sonrasında sadece biber olarak değil nitelikli bir ürün olarak da satışa sunmayı amaçladığını ifade eden Ekener, "Aydın Büyükşehir Belediyesi projemi önce değerlendirdi sonrasında da olumlu dönüş yaptılar. Fidelerime kavuştuğum için çok memnunum. Hasat zamanının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ata Tohumlarına tüm Türkiye'nin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Ekener, "Ata Tohumu bizim 4 kuşak, 6 kuşak öncemizde de yediğimiz yiyecek. Şu an tükettiğimiz hibrit tohumlardan üretilen sebzeler tabii ki vitamin, mineral içeriyor. Ancak eski, bildiğimiz ve aslında insanın alışık olduğu sebze Ata Tohumu. Öncelikle Ata Tohumlarına tüm Türkiye'nin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aydın tarımıyla ünlü bir şehir. Özlem Hanım bu konuda çiftçinin yanında. Ben de küçük bir girişimci olarak kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son yıllarda yerel ürünlere dönüşün hızlandığını belirten Ekener, "Bu tarz projelerinin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bilinç yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayılıyor. Aydın'dan başlayarak tüm Türkiye'de Ata Tohumlarından üretimin yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu, "Üretmek isteyen kadınlarımıza kapımız daima açık"

Bihter Ekener'in Ata Tohumlarının katma değerini artıracak projeyle gelmiş olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "2015 yılından bu yana Aydınlılara ulaştırdığımız Ata Tohumlarımızın bir tarlada daha filizleniyor olmasında dolayı çok mutluyuz. Söke'den Bihter Hanım da sunduğu pilot projeyle bu tohumlarımızla katma değerli ürün üretmenin mümkün olduğunu göstermek istedi. Bizler de fide desteğimizi seve seve sağladık. Üretmek isteyen ve bununla ilgili bir projesi olan bütün kadınlarımıza kapımız daima açık. Kendisine ve Ata Tohumlarını katma değerli ürün olarak değerlendirmek isteyen her kadınımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum: Ürettikçe varız; üretmeye devam edelim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi üretime yönelen kadınlara destek olmaya devam ediyor - Son Dakika


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