Üye Girişi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında

01.06.2021 13:57
Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında, System.String[]

Küresel iklim degisikliginin yol açtigi düzensiz yagislar ve bu bagli olarak gelisen kuraklik, tarimsal üretimde sürekliligin aksamasina ve üretim sürecinde azalmaya neden olabilecek riskler olusturuyor.

Küresel iklim degisikliginin yol açtigi düzensiz yagislar ve bu bagli olarak gelisen kuraklik, tarimsal üretimde sürekliligin aksamasina ve üretim sürecinde azalmaya neden olabilecek riskler olusturuyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne bagli Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü de (ASKI) bu gerçekler isiginda çalismalarini sürdürerek, çiftçilerin üretim sürecinde eksilme yasanmamasi için yeni sondaj kuyulari olusturuyor.

Bu kapsamda Efeler ilçesinin Çestepe Mahallesi'ndeki arazilerde iki farkli noktada ki sondaji aktif hale getirerek binlerce dönüm tarim arazisi suyla bulusturuldu. ABB Baskanvekili Baris Altintas ve ASKI Genel Müdürü Hakan Olkaç çalisma yapilan alanda Mahalle Muhtari Kani Kavadar ile birlikte çiftçilerle bir araya geldi.

Yapilan sondaj çalismalariyla birlikte kurak geçen bu mevsimi bereket içinde geçireceklerini ve daha fazla ekim yapacaklarini belirten çiftçiler bu hizmetinden dolayi Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürlerini iletti.

"Yetisecek ürünler bereketli olsun. "

ABB Baskanvekili Baris Altintas kent genelinde üreticiye güç katmak için çalistiklarini belirterek, "Kirsal kalkinmanin sürekliligi için üretimin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Bizler de Büyüksehir Belediyesi olarak tarimsal altyapinin olusturulmasi için yogun bir sekilde çalisiyoruz. Çestepe'deki çiftçilerimizin sondaj kuyusu çalismasi talebini yerine getirdik. Çiftçilerimiz de bu çalisma sonrasi daha fazla ürün ekeceklerini ögrendik. Yetisecek ürünler bereketli olsun. " ifadelerini kullandi.

"Özlem Çerçioglu çiftçiler yüzlerini güldürdü"

Çestepe Mahalle Muhtari Kani Kavadar, "Su kitliginda Özlem Çerçioglu elini uzatmasi çiftçilere büyük bir destek oldu ve yüzlerini güldürdü. Baskan Çerçioglu'na bütün çiftçiler adina tesekkür ediyorum. Bin dönüme yakin arazi sulanacak ve çok faydali olacak. " dedi.

"Ikinci bir ürün ekme sansimiz yoktu ama simdi buralar canlandi. "

Çiftçi Erol Sayalan, "Kurak bir yil, su sikintisi had safhada, Büyüksehir'in çiftçilere destek olmasi büyük bir fayda sagladi. Ikinci bir ürün ekme sansimiz yoktu ama simdi buralar canlandi. Bu kuyulardan da bir iki kat sulama yaptigimiz zaman, ikinci defa ekecegiz. Özlem Baskana ve ekine çok tesekkürler. " seklinde konustu.

"Su anda bu su bizler için altindan daha kiymetli"

Bir diger çiftçi Zihni Uysal da kurak dönemde yapilan bu çalismaya ve suyun önemine dikkat çekerek sunlari söyledi: "Bu çalisma çok güzel. Su anda bu su bizler için altindan daha kiymetli. Su olmazsa hiçbir sey olmaz, su demek hayat demek. Bu çalisma için çok tesekkür ederiz. "

Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında

Efeler, Çiftçi, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam "Yakmadan duramıyorum" dedi Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Son Dakika Haberleri
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:55 Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı         
15:23
Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı         
15:17
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor         
14:55
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor         
14:40
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:29:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement