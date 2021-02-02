Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Aydın'da "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görüldü.

Duruşmada, Karaaslan, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporuna itiraz etti, HTS kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Dava

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında usulsüzlükler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mersin'deki FETÖ davasında da tutuksuz yargılanan Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.