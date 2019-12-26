Aydın Büyükşehir Belediyesindeki ihaleye fesat karıştırma davası - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesindeki ihaleye fesat karıştırma davası

6 saat önce

Aydın'da haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan, aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesindeki ihaleye fesat karıştırma davası, System.String[]

Aydın'da haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan, aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İfadesini mayıs ayında yazılı olarak veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise duruşmaya katılmadı.

Mersin'deki FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan ve son duruşmada tahliyesine karar verilen Erkan Karaarslan, Aydın'daki davanın duruşmasında yazılı ifade vererek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Davaların kendisini suçlu ilan etmek için açıldığını iddia eden Erkan Karaarslan, "Bunlarda da yüzlerce maddi hata bulunmaktadır. Yazılı savunmamı aynen tekrar ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul etmiyorum. Suçum olmadığını düşünüyorum." dedi.

Karaarslan, avukatların sorusu üzerine danışmanlık hizmetini Aydın Büyükşehir Belediyesi ya da başkanına değil Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) verdiğini, kurumun bu danışmanlık hizmetine ihtiyacı olup olmadığı sorusunun belediye yönetimine sorulması gerektiğini belirtti.

Mahkemede söz alan sanıklardan eski ASKİ çalışanı Ş.D, halen ASKİ'de yönetici konumunda bulunan sanıklardan N.C'nin bu göreve Karaarslan tarafından getirildiğini, bu yöneticinin baskısıyla danışmanlık hizmeti alınmadan hak ediş belgeleri hazırlandığını iddia etti.

Durumun Kamu Başdenetçiliği raporuna da yansıdığını anımsatan Ş.D, hak ediş belgelerini imzalamak istemeyen çalışanlara baskı uygulandığını da savundu.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Nisan 2020 tarihine erteledi.

İddianame

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından, FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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