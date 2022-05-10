Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi

10.05.2022 15:15
Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında Aydın 1. ve 3. ağır ceza mahkemelerinde açılan davalar birleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında Aydın 1. ve 3. ağır ceza mahkemelerinde açılan davalar birleştirildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar duruşmaya gelmezken, avukatlar hazır bulundu. Bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinin, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çerçioğlu ve 32 sanık hakkında açılan dava ile bu davanın dosyalarının birleştirilmesi yönündeki kararını okudu.

Dosyaların birleştirildiğini bildiren Mahkeme Başkanı, duruşmayı erteledi.

Davaların geçmişi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde "usulsüzlükler yapıldığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından Erkan Karaarslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında dava açılmıştı.

İddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava

Aydın'da "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 33 sanık hakkında başka soruşturma daha başlatılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın, suçların benzer olması dolayısıyla, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirme kararına Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı üzerine konu İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, dosyaların birleştirilmesine hükmetmişti.

YORUMLAR
500
Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

Özlem Çerçioğlu, Mahkeme, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement