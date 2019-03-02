Aydın Büyükşehir Belediyespor 2'de 2 Yapmak İstiyor
15 dakika önce
CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la karşı karşıya gelecek.
CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya
temsilcisi GEN-I Volley'i 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor
yarın Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas'la karşı karşıya gelecek. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde geçen hafta evinde Halkbank'ı 3-0 yenen Aydın temsilcisi, İstanbul
'dan da galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Aydın'da oynanan karşılaşmayı Beylikdüzü ekibi 3-2 kazanmıştı. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:00 Kaynak: DHA
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