Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor 2'de 2 Yapmak İstiyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor 2'de 2 Yapmak İstiyor

15 dakika önce

CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la karşı karşıya gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor 2'de 2 Yapmak İstiyor, System.String[]


CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la karşı karşıya gelecek. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde geçen hafta evinde Halkbank'ı 3-0 yenen Aydın temsilcisi, İstanbul'dan da galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Aydın'da oynanan karşılaşmayı Beylikdüzü ekibi 3-2 kazanmıştı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:00 Kaynak: DHA

Slovenya, Beylikdüzü, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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