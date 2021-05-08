Aydın Büyükşehir Belediyespor'a çifte takviye

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu 2 yabancıyla birden güçlendirdi. Aydın ekibinin İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ve Macar smaçör Greta Szakmary ile anlaştığı öğrenildi. Kadrosundaki isimlerden Hollandalı smaçör Maret Grothues ve Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile yollarını ayıran mavi-beyazlıların anlaştığı, Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan 29 yaşındaki Greta Szakmary, 4 yıldır formasını giydiği Bundesliga ekibi SSC Palmberg Schwerin ile bu sezon Almanya Kupası'nı kaldırdı. Szakmary, daha önce Betonut NRK Nyiregyhaza, TEVAGödüllöi RC, Linamar-Bekescsabai RSE formalarını da giydi. 25 yaşındaki Nicoletti ise ülkesinde son olarak Banca Valsabbina Millenium Brescia takımında oynadı. Aydın, daha önce Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz, Çanakkale Belediyespor'dan smaçör Merve Nur Öztürk ve Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu'nu almıştı.

