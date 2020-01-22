Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti - Son Dakika Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybol oynayan kız öğrencilerin ziyaretiyle moral buldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybol oynayan kız öğrencilerin ziyaretiyle moral buldu. Takımın antrenmanını izleyen Çine Madran Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, Aydınlı oyuncuları kendilerine rol model aldıklarını dile getirdi. Üç yıldır voleybol oynadığını belirten öğrenci Gül Dündar, "Başarılı bir voleybolcu olabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi. Meryem Boz gibi oyuncuları örnek aldığını belirten Beyza Kibar, "Seçmeler olursa mutlaka katılmayı düşünüyorum. Burada voleybol oynamayı çok isterim" diye konuştu.

Voleybol oynamayı çok sevdiğini belirten ve beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini dile getiren Güliz Öztürk, "Sosyal medyadan takip ettiğimiz oyuncularla bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Antrenmanı izlemeyi çok istiyorduk, çok heyecanlandık. Onları iyi ki gördük, çok mutlu olduk. Ben kendime Meryem Boz'u rol model olarak alıyorum. Onun başarılarını çok takdir ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, iyi ki bu takımı oluşturdu. Kadınların bir araya gelmesi bence Aydın adına çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.


- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Vestel, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı
Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]