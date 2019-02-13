Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor'a Sloven Rakip

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a Sloven Rakip

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya'nın GEN-I Volley takımı ile karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a Sloven Rakip, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya'nın GEN-I Volley takımı ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Kanti'yi 3-1 mağlup eden GEN-I Volley, bugün konuk ettiği rakibini 3-0 yendi. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Slovenya temsilcisi, Yunanistan'dan AO Thiras'ı eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

İki takım arasında ilk müsabaka 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya'nın Nova Gorica kentinde, rövanş ise 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Kural'ın Avukatından Şikayetçi Olan Sıla Gençoğlu Müşteki Olarak İfade Verdi HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı

Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor'a Sloven Rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]