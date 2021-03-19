Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenör Alper Hamurcu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadın voleybol takımı antrenörü Alper Hamurcu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden mavi-beyazlı takımın antrenörü Alper Hamurcu ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, Hamurcu ile tekrar anlaştıkları için mutlu olduklarını, takımın yeni hedeflere ulaşma konusunda kendisine ve ekibine güvendiklerini ifade etti.

Hamurcu da önümüzdeki sezon ligde takımı daha üst sıralara çıkarmak için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.