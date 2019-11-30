Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3 - Son Dakika Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

6 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3, System.String[]

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)

ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas (xx), Loana (xxxx), Derya (xxx), Ayça (xxx)

SETLER: 22-25, 15-25, 19-25

SÜRE: 79 dakika (26, 25, 28)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında evinde Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 15-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.

Aydın ekibi devre arasına 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgiyle girerken, konuk takım ilk yarıda 6 galibiyet, 5 mağbuliyet aldı.


- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Meryem, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki
Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek? İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]