Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da Turladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da Turladı

1 saat önce

CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da Turladı, System.String[]
CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Salon: Sporthal Mister V Arena

Hakemler: Valdimarsson Jon Olafur-Kramar Sandl Tajana

Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Lien, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan

Başantrenör: Frederik de Veylder

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Setler: (25-22), (19-25), (18-25), (25-21), (12-15)

Süre: 113 dakika (28, 24, 22, 24, 15) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Hermes, Belçika, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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