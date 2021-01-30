Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kupası hedefini sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Alper Hamurcu, ligde sıralamada kritik durumda olmalarına rağmen Avrupa kupası hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden mavi-beyazlı takımın antrenörü Hamurcu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin herkesi olduğu gibi kendilerini de zorladığını fakat takımda herhangi bir pozitif vakayla karşılaşmamalarının sevindirici olduğunu kaydetti.

Çıkacakları son 5 maçın çok zorlu geçeceğini ifade eden Hamurcu, özellikle Ankara'da oynayacakları PTT ve Karayolları maçlarının çok zor olacağını vurguladı.

Hamurcu, "Özellikle Karayolları genç kadrosuyla çok muazzam iş yapıyor. Bizim için zorlu bir süreç. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Telafisi olmayan maçlara çıkacağız. Son Nilüfer Belediyespor yenilgisi bizim için moral bozukluğu olsa da Avrupa kupası hedefinden şaşmadık. Sonuçta hedefimize doğru ilerliyoruz. Sadece süreç bizim için biraz daha çetrefilli olacak." dedi.

"Çok iyi voleybol oynamıyoruz"

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını, çok iyi voleybol oynadıkları dönemlerin bulunduğunu ancak bunu sürece yayamadıklarını aktaran Hamurcu, çözemeyecekleri bir sorunlarının olmadığını ifade etti.

Geçen yıla göre skora katkı sağlayabilecek becerilerde ve servis karşılamada çok daha iyi konumda olduklarına işaret eden Hamurcu, "Problemlerden bir tanesi oyun içinde çabuk vazgeçiyor olmamız. Bunu çözmek için kenardan giren oyuncuların çok büyük bir katkısı oluyor." diye konuştu.

"Avrupa kupası hedefi devam ediyor"

"Son 5 maçta minimum 3 galibiyete ihtiyacımız var." diyen Hamurcu, şöyle devam etti:

"Avrupa Kupalarına gitmek için 5/8 arasındaki süreç çok zor olacak. Çünkü hemen hemen birbirlerine denk takımlar. Kimin kalacağı da belli değil. Çok kritik bir süreç, Nilüfer Belediyespor herkesten bir adım önde görünse de 5/8 içine de girebilir. Aynı şekilde Galatasaray ve Türk Hava Yolları da girebilir. İlk dört hedefinden uzaklaşmış bulunuyoruz. Bu matematiksel olarak da çok mümkün görünmüyor ama Avrupa kupası hedefi devam ediyor."

Ligin kalitesinin çok yüksek olduğunu da dile getiren Hamurcu, "Buradaki en büyük etkenlerden biri de gelen yabancı oyuncuların çok iyi olması ve Türk sporcuların da eskiyle kıyaslanmayacak kadar kaliteli ve iyi sporcular olmasıdır. Özellikle altyapı antrenörlerinin bunda çok büyük etkisi var." diye konuştu.