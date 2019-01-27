Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3

54 dakika önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Lopez (xx), Aybüke (x), Ezgi (xx), Seda (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Nikolaeva (xx), Ceyda (x), Darya (x), Duygu (x)BEŞİKTAŞ: Arelya (xx), Rykhliuk (xxx), Jerkov...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3, System.String[]


SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Lopez (xx), Aybüke (x), Ezgi (xx), Seda (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Nikolaeva (xx), Ceyda (x), Darya (x), Duygu (x)

BEŞİKTAŞ: Arelya (xx), Rykhliuk (xxx), Jerkov (xx), Dilara (xx), Merve İkbal (xxx), Ceren (xx), Pınar (xxx), Cemre Janset (xx), Humay (xx), Rida (xx)  

SETLER: 25-22, 22-25, 15-25, 18-25

SÜRE: 112 Dakika (28, 32, 26, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 1-3. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 112 dakika süren mücadelenin setleri 25-22, 22-25, 15-25 ve 18-25'lik skorlarla bitti. Bu skorla Aydın BŞB, ilk sezonunu geçirdiği ligde 15 maçta 10'uncu mağlubiyetini aldı. Beşiktaş ise galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Yılmaz Duman, Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı Oyuncu Sera Tokdemir, Eski Eşi Göksel Gencer'e, Duygu Dolu Notla Veda Etti

Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:12:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]