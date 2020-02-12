Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0 - Son Dakika Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

6 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Pınar Elma (xx), Rıza Yelpaze (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arelya (xxx), Ece (xxx), Hande (xxx), Cansu (xxx), Semra (xxx), Hazal (xxx), Erce (xxx), Berra (xx)BEŞİKTAŞ: Göknur (xx), Doğa (xx), Bengisu (xx), Ece Erol (xx), Zuhal (xx), Lal (xx), Tuğçe (xx), Ece...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0, System.String[]

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Pınar Elma (xx), Rıza Yelpaze (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arelya (xxx), Ece (xxx), Hande (xxx), Cansu (xxx), Semra (xxx), Hazal (xxx), Erce (xxx), Berra (xx)

BEŞİKTAŞ: Göknur (xx), Doğa (xx), Bengisu (xx), Ece Erol (xx), Zuhal (xx), Lal (xx), Tuğçe (xx), Ece Deniz (x), Gökçe (x), Zeynep (x), Sevval (x), Tuana (xx)

SETLER: 30-28, 25-18, 25-15

SÜRE: 84 dakika (31, 28, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 30-28, 25-18 ve 25-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 8'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 13'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.


Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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