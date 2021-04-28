Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Duygu kaldı
28.04.2021 13:09
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Duygu Düzceler ile nikah tazeledi.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Duygu Düzceler ile nikah tazeledi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen tecrübeli pasörümüz Duygu Düzceler'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Duygu Düzceler'e takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Aydın temsilcisinin Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Avcı ile anlaştığı iddia edilirken, takımın yıldızı Meryem Boz ile Vakıfbank'ın ilgilendiği ileri sürüldü.
Son Dakika El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu