Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, yeni sezonda ligi Avrupa kupalarında mücadele edebilecekleri bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 10. sırada tamamlayan, bu sezon 9 oyuncuyla sözleşme imzalayıp antrenör Alper Hamurcu ile anlaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

AA muhabirine açıklama yapan Hamurcu, hazırlık süreci ve katıldıkları turnuvaların çok verimli geçtiğini kaydetti.

Kazanmayı isteyen bir ekip kurmaya çalıştıklarını ifade eden Hamurcu, "Bu süreç bizim için biraz zorlu geçecek çünkü parça parça bir arada oynamış oyuncular var. Onları bir araya getirmek zaman alacak ama bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu seviye ve kalite oyuncularınız varsa ligde iddialı olmak zorundasınız. Süreç ne gösterecek çok kestiremiyorum ama mesela Yeşilyurt genç oyunculardan kurulu bir takım ama çok iyi voleybol oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların beklenenin üzerinde performans gösterdiğine dikkati çeken Hamurcu, mücadele eden bir ekip olacaklarını vurguladı.

Antrenmanları da kazanmak üzerine kurguladıklarını anlatan Hamurcu, şöyle konuştu:

"Sürekli kazanmayı isteyen bir takım kurmaya çalıştık. Hedefimiz basamak basamak yerimizi bilerek ilerlemek. Çünkü ligin kalitesi çok iyi. 3-4 takım hemen hemen bir birine denk takımlar. O müsabakalar sert ve sonucu kestirilemeyen maçlar olacak. Öncelikli hedefimiz önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek sırada bitirebilmek. Ligi üst sırada bitirebilmek de hedeflerimiz arasında."

Cumartesi günü ligde oynayacakları VakıfBank maçının zor olacağını vurgulayan Hamurcu, rakiplerinin dünyanın en iyi oyuncularından kurulu takım olduğunu ancak kazanmak için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.