Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'da forma giyen milli takım kaptanı Meryem Boz'u transfer etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'da forma giyen milli takım kaptanı Meryem Boz'u transfer etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, Meryem Boz'la 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Çerçioğlu yaptığı konuşmada, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda kenti gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına inandığını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Boz ise "Aydın seyircisiyle buluşmak için sezonun başlamasını heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:37 Kaynak: AA
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