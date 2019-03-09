Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 0-3

1 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Rıza Yelpaze (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xx), Ceyda Durukan (x), Nikolaeva (xx), Gözde (x), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Seda (x), Erce (x), Fulden (x), Ceyda Demirhan (x)ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx),...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 0-3, System.String[]


SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Rıza Yelpaze (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xx), Ceyda Durukan (x), Nikolaeva (xx), Gözde (x), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Seda (x), Erce (x), Fulden (x), Ceyda Demirhan (x)

ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Boskovic (xxx), Gibbemeyer (xx), Büşra (xx), Ezgi (xxx), Kim Yeon (xxx), Simge (xxx), Güldeniz (xx), Gözde (xx)

SETLER: 16-25, 16-25, 13-25

SÜRE: 74 Dakika (24, 25, 25)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde güçlü rakibi Eczacıbaşı Vitra'dan set alamadı: 0-3.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 16-25, 16-25 ve 13-25'lik skorlarla bitti. Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği Eurochallenge Cup'ta finale yükselmenin sevincini yaşayan Aydın BŞB, bu sonuçla ligdeki ilk sezonunu 22 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayıp Baraj Etabı'na kaldı. Aydın ekibi Baraj Etabı'nda lige tutunmaya çalışacak. Eczacıbaşı ise normal sezonu 22 maçta 21 galibiyetle zirvede bitirdi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Osmanlıspor Maçı Öncesinde Sahaya İnerek Kaleciyi Çalıştırdı Islam Slimani, Real Betis'e Gitmediği İçin Pişman Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]