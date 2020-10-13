SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Hande (xx), Meryem (xxx), Anthi (xx), Adams (xx), Aslıhan (xx), Pınar (xx), Eylül (x), Pelin (x)ECZACIBAŞI VİTRA: Elif (xxx), Thompson (xxx), Ogbogu (xxx), Boskovic (xxxx), Hande (xxx), Beyza (xxx), Simge (xxx), Fatma (xx)SETLER: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25
SÜRE: 111 dakika (22, 30, 31, 28)
Misli.com Sultanlar Ligi 9'unca hafta mücadelesine Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde lider Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 14-25, 25-20, 18-25 ve 18-25'lik skorlarla sona erdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 1-3 - Son Dakika Spor