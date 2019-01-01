Aydın Büyükşehir Belediyespor Filede Şampiyon Oldu

2018-2019 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Voleybol final müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda cumartesi günü oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

2018-2019 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Voleybol final müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda cumartesi günü oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.



16 Ekim 2018 tarihinde başlayan Kulüpler Arası Küçük Kızlar Voleybol ligine 13 takım katıldı. 29 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 16.00'da Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan final müsabakasında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü şampiyon olarak kupanın sahibi oldu.



Final maçını Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve çok sayıda seyirci takip etti.



Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Kuşadası Belediye Spor Kulübü Voleybol takımları arasında oynanan final müsabakasın rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Aydın'ı gruplarda temsil etme hakkı kazandı. Kuşadası Belediye Spor Kulübü ligi 2'nci tamamlayarak ikincilik kupasının sahibi oldu.



Özel Ege Atabey Spor Kulübü ile İncirliova Belediye Spor Kulübü arasında oynanan üçüncülük müsabakasında ise Özel Ege Atabey Spor Kulübü rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başararak il üçüncüsü oldu.



Vali Yardımcısı Şampiyonun Kupasını Takdim Etti



Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay şampiyon olan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün kupasını takdim ederek başarılar diledi. İkincilik kupasını elde eden Kuşadası Belediye Spor Kulübüne Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı ve 3'üncülük kupasını elde eden Özel Ege Atabey Spor Kulübüne Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin takdim etti.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 – 2019 Sezonu Küçük Kızlar Voleybol Ligine katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti ve Aydın'ı gruplarda temsil edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübüne başarılar diledi. - AYDIN

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